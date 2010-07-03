Движение транспорта ограничат в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 15 по 20 октября частично перекроют участок в районе дома 4 по Делегатской улице. Там продолжается ремонт инженерных путей, предупреждает "Вечерняя Москва".

Рядом с домом 16, корпус 1 движение ограничат по 31 октября. Также проезд будет затруднен по переулку Хользунова, Оболенскому, Олсуфьевскому и Несвижскому переулкам с 5 по 15 декабря.

Кроме того, с октября по начало декабря работы пройдут на участках Вышеславского переулка, Большой Косинской улицы, Павловской улицы и Нахимовского проспекта.

Из-за работ на инженерных путях ограничения введут в Северном тоннеле. Водители не смогут проехать по нему с 01:30 до 05:30 16, 17, 20, 23, 24, 27 и 30 октября, а также 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 21 ноября.