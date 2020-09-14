Участок Болотной набережной перекроют из-за фестиваля водных видов спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Болотной набережной перекроют 19 сентября из-за фестиваля водных видов спорта "Московская акватория", сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"19 сентября в Москве пройдет спортивное мероприятие. В связи с этим движение на участке Болотной набережной весь день будет полностью перекрыто. 18 сентября с 20:00 и до конца дня на участке будет работать одна полоса движения", – говорится в сообщении.

Принять участие в фестивале может любой желающий по предварительной регистрации. Начнется мероприятие в 11:00 на Болотной набережной. Гости "Московской акватории" увидят выступления и трюки на аквабайках, гидроциклах и флайбордах.

Также в рамках фестиваля пройдет SUP-парад. Сапсерферы пройдут 4,5 километра по Водоотводному каналу в историческом центре Москвы.

Всего в мероприятии примут участие свыше 500 спортсменов, а также около 20 клубов столицы и других регионов России. Самые креативные участники парада получат призы в номинации "Лучший костюм".