Станция метро "Спартак" возобновила работу в штатном режиме после ограничения на вход

Северный вестибюль станции метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро открыли для пассажиров на вход и выход, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Северный и южный вестибюли станции «Спартак» открыты для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 сентября 2019 г.

Северный и южный вестибюли станции «Спартак» открыты для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 сентября 2019 г.



Ранее из-за футбольного матча между "Спартаком" и "Уралом", который прошел на стадионе "Открытие Арена", на северном вестибюле станции вводилось ограничение на вход пассажиров.

Болельщикам рекомендовали приобрести билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания игры.