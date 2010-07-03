Почти 70 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 70 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в пятницу, 13 сентября.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково отложили 16 рейсов и пять перенесли.

В Домодедово задержали 29 рейсов и 13 отменили, а в Шереметьево перенесли три рейса.

Ранее сообщалось, что ряд аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом отменят в сентябре.