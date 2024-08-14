В рамках проекта "Наш дом – Москва" поступило более 250 обращений жителей Южного округа

Фото: Мария Короткова

Жители Южного округа чаще всего обращались в проект "Наш дом – Москва" по вопросам состояния многоквартирных домов, уборки подъездов, благоустройства и озеленения. Об этом Агентству "Москва" рассказал заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Евгений Селиверстов, подводя итоги проекта за два месяца работы.

"Каждое третье обращение касается содержания домового имущества. Наиболее часто жители обращались по поводу уборки подъездов и благоустройства. Из-за плохих погодных условий увеличились жалобы на протечки крыш после дождя, особенно от жителей последних этажей, сейчас на контроле семь адресов", – рассказал Евгений Селиверстов.

По его словам, с момента старта проекта команда активистов провела более 70 встреч по вопросам благоустройства, текущего и капитального ремонта многоквартирных домов, готовности многоэтажек к новому отопительному сезону. Всего было собрано 267 обращений жителей Южного округа.

Он также отметил, что более 90 обращений уже имеют статус "решено", другие находятся в проработке, но имеют четкие сроки.

"Показательный пример – по итогам встречи с жителями во дворе дома 25, корпуса 3, по улице Братеевской удалось оперативно выполнить практически все просьбы жителей дома. Когда мы впервые встретились по этому адресу, вопросов и пожеланий было много: ремонт асфальтового покрытия, установка парковочных столбиков, обустройство ливневки, текущий ремонт детской площадки", – пояснил Селиверстов.

Ранее более 5 тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Москворечье-Сабурово поставили подписи за создание в Южном административном округе столицы перехватывающих центров для детей "Мамин час", сообщил Селиверстов. По его словам, части опрошенных было бы удобно, чтобы центры "Мамин час" располагались в крупных торговых центрах, что позволило бы мамам пройтись по магазинам или посидеть в кафе с возможностью в любой момент подойти к ребенку.