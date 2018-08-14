Детские поликлиники Москвы перейдут на усиленный режим работы

14 августа, 20:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детские поликлиники столичного департамента здравоохранения перейдут на усиленный режим работы перед началом учебного года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Как подчеркнули в ведомстве, благодаря этому москвичи смогут быстро и без очередей получить медицинские документы, необходимые для обучения детей в школе или в детском саду.
С 20 августа по 16 сентября в каждой детской поликлинике будет работать дополнительный кабинет для выдачи справок и направлений. Записаться на прием можно будет не только заранее, но и непосредственно в день обращения. Такие кабинеты будут открыты с 08:00 до 20:00 по будням и с 09:00 до 15:00 по выходным дням.
По этому же расписанию будут вести прием дежурные врачи. Попасть к ним горожане смогут без предварительной записи, взяв талон в инфомате или на стойке информации.
"Мы переходим на усиленный режим работы. Почти месяц дежурные врачи, специалисты в кабинетах выдачи справок и направлений детских поликлиник будут принимать пациентов без выходных", − пояснил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, "все медицинские вопросы, связанные с началом учебного года, можно будет решить в спокойной обстановке и в удобное время".
Руководитель ведомства отметил, что период подготовки детей к школе или детскому саду всегда является очень волнительным для родителей. В связи с этим столичные власти стремятся создать для них максимально комфортные условия, добавил Хрипун. "Тем не менее не стоит откладывать поход в поликлинику на последний день, даже несмотря на то, что они будут работать без выходных", − посоветовал он.
Отмечается, что юным москвича будут нужны медицинские справки, чтобы пойти в школу или детский сад, а также чтобы записаться в спортивную секцию. Им необходимо пройти предварительный осмотр у врачей-специалистов и оформить медицинскую карту. Кроме того, для посещения спортивных секций понадобится справка от участкового педиатра или от спортивного врача.
"Мосгорсправка": как прикрепить ребенка к поликлинике онлайн
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: