Детские поликлиники Москвы перейдут на усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детские поликлиники столичного департамента здравоохранения перейдут на усиленный режим работы перед началом учебного года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Как подчеркнули в ведомстве, благодаря этому москвичи смогут быстро и без очередей получить медицинские документы, необходимые для обучения детей в школе или в детском саду.

С 20 августа по 16 сентября в каждой детской поликлинике будет работать дополнительный кабинет для выдачи справок и направлений. Записаться на прием можно будет не только заранее, но и непосредственно в день обращения. Такие кабинеты будут открыты с 08:00 до 20:00 по будням и с 09:00 до 15:00 по выходным дням.

По этому же расписанию будут вести прием дежурные врачи. Попасть к ним горожане смогут без предварительной записи, взяв талон в инфомате или на стойке информации.

"Мы переходим на усиленный режим работы. Почти месяц дежурные врачи, специалисты в кабинетах выдачи справок и направлений детских поликлиник будут принимать пациентов без выходных", − пояснил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, "все медицинские вопросы, связанные с началом учебного года, можно будет решить в спокойной обстановке и в удобное время".

Руководитель ведомства отметил, что период подготовки детей к школе или детскому саду всегда является очень волнительным для родителей. В связи с этим столичные власти стремятся создать для них максимально комфортные условия, добавил Хрипун. "Тем не менее не стоит откладывать поход в поликлинику на последний день, даже несмотря на то, что они будут работать без выходных", − посоветовал он.

Отмечается, что юным москвича будут нужны медицинские справки, чтобы пойти в школу или детский сад, а также чтобы записаться в спортивную секцию. Им необходимо пройти предварительный осмотр у врачей-специалистов и оформить медицинскую карту. Кроме того, для посещения спортивных секций понадобится справка от участкового педиатра или от спортивного врача.