Около 10 млн петуний вырастили для украшения столичных клумб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около десяти миллионов петуний вырастили специалисты ГБУ "Озеленение", чтобы украсить клумбы в Москве. Для цветочного оформления столицы используют более 25 цветов и оттенков, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Всего в городе высаживают три вида петуний. Самые популярные – ампельные петунии. Также на столичных улицах можно увидеть крупноцветковые петунии. Еще одним видом является мультифлора.

Ранее сообщалось, что озеленители вырастили более шести миллионов цветов бегонии, чтобы украсить московские клумбы этим летом. Для оформления столицы использовали два вида бегонии: изящную и клубневую. Всего столичные клумбы украшают 25 сортов.