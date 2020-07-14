Москомархитектура одобрила проект ЖК на территории бывшего Бадаевского завода

12:21
Фото: stroi.mos.ru
Одобрено архитектурно-градостроительное решение по проекту на территории бывшего Бадаевского завода. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект предполагает появление нового здания, развитие прибрежной территории, а также создание парка площадью четыре гектара и набережной.
"Приоритетная задача развития территории бывшего Бадаевского завода – насытить жизнью знаковое место, связать его с Дорогомиловским районом и городом в целом", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Планируется реставрация и приспособление объектов культурного наследия площадью около 35 тысяч квадратных метров, создание социальной инфраструктуры, открытых городских пространств и новое строительство. Объекты культурного наследия отреставрируют.
"Площадь озеленения составит две трети от всей площади проекта. Новый парк свяжет набережную Москвы-реки и Кутузовский проспект и станет самым большим в Дорогомилове", – говорится в сообщении.
По словам авторов проекта, одним из главных условий при разработке проекта было сохранить видовые характеристики на ансамбль "Трехгорного пивоваренного завода" с реки.
Ранее сообщалось, что согласован проект Национального космического центра, который построят на площадке АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". Высота башни будет достигать 248 метров. Как рассказал Кузнецов, основной акцент сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса. Он отметил, что архитекторы взяли за основу образ космического корабля, избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.
Центральным звеном проекта является треугольная башня, в которой разместится штаб-квартира "Роскосмоса". К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.
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