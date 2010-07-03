Новый пляж благоустроят в Щелкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В деревне Супонево городского округа Щелково готов проект благоустройства Супоневского пруда. Его площадь составляет около 2700 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на администрацию городского округа.

Уточняется, что на площадке уже началась уборка. Расчищают русло ручья Поныри.

"Достигнута договоренность о начале работ с национальным парком "Лосиный Остров" и лесничеством. В ближайшее время можно будет приступать к проведению благоустройства", – сказано в сообщении.

Работы будет вести застройщик коттеджного поселка "Варежки".

Планируется расчистить водоем и берег, сделать деревянный пирс, песчаный пляж, установить кабинки, зонтики, шезлонги, скамейки, урны, привести в порядок дорожки вокруг пруда.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в Москве приведут в порядок 150 километров набережных. На 2019 год намечено благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.

