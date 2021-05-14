Культурно-деловой кластер появится на Бауманской улице

18:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Культурно-деловой кластер построят на месте бывшего промышленного пространства на Бауманской улице в столице. Об этом сообщили в пресс-службе "Хлебозавода".
Уточняется, что кластер "Суперметалл" будет находиться на территории института ЦНИИчермет имени Бардина, напротив строящейся "Бауманской технологической долины". Известно, что в советские годы в его цехах и лабораториях создавали экспериментальные металлургические сплавы.
Кроме того, на территории нового кластера будут находиться офисы, благоустроенные пространства, зоны для встреч. Также там разместятся три офисных корпуса общей площадью 17 тысяч квадратных метров.
Проект предусматривает обустройство свыше 100 офисов, точек под стритфуд-проекты и ретейл площадью от 30 до 300 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на месте бывшей промышленной зоны № 31 Каширское шоссе построят общественно-производственный кластер.
Бывшая промзона расположена на Каширском шоссе недалеко от станции МЦД-2 Москворечье. В настоящее время там находятся склады и незаконные парковки.
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