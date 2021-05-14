Капитальный ремонт 14 подземных пешеходных переходов в Москве завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца года в Москве завершат капитальный ремонт 14 подземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что на данный момент уже отремонтирован пешеходный переход на Пролетарском проспекте.

"В работе – по одному переходу на Каширском проезде, проспектах Андропова и Ленинском", – рассказали в ведомстве.

Так, специалисты заменят керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку, отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции. Кроме того, они обновят гранитные плиты площадок между лестницами и ступенями.

В ведомстве добавили, что ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта.

Ранее сообщалось, что новый пешеходный мост через реку Яузу построят в Басманном районе. Мост протяженностью 320 метров будет построен между Госпитальным и Рубцовским мостами.