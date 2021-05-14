Бибиревский рынок оформят в стилистике промышленного дизайна

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Бибиревский рынок на улице Пришвина оформят в стилистике промышленного дизайна. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Фасады облицуют керамическим кирпичом, сделают вертикальные вставки из цветного металла. За счет большого процента остекления в торговых залах будет много солнечного света", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что авторы проекта описывают будущее здание как брутальное.

На территории площадью 84 тысячи квадратных метров появятся заведения общепита, для посетителей оборудуют подземный паркинг.

Ранее стало известно о том, что до конца 2021 года в столице планируют открыть 20 новых межрегиональных ярмарок. Там можно будет приобрести сельхозпродукцию отечественного производства. Уточнялось, что места на таких площадках предоставляются продавцам бесплатно, что позволяет им найти новый рынок сбыта.

