Два дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве

12:38
Фото: stroi.mos.ru
В Москве в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию еще два дома. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.
"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых домов по программе реновации: на юго-востоке столицы в Кузьминках, квартале 116, корпусе 2, и на юго-западе в Конькове, кварталах 44–47, корпусе 12", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Отмечается, что новостройки на 593 квартиры расположились на площади более 49 тысяч квадратных метров. В зданиях была выполнена улучшенная отделка, также были проведены работы по подключению всех необходимых инженерных коммуникаций.
Уточняется, что здания возведены с учетом потребностей маломобильных граждан.
Кроме того, придомовая территория была благоустроена спортивными и детскими площадками, зоной отдыха. Также специалисты выполнили озеленение территории и разместили во дворах малые архитектурные формы.
Ранее электронные общественные обсуждения по проектам планировки территории в рамках программы реновации запустили в проекте "Активный гражданин". Так, с 18 мая высказать свое мнение смогут жители столичных районов Богородского, Перово и Соколиная Гора.
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