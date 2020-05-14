Два дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве

Фото: stroi.mos.ru

В Москве в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию еще два дома. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых домов по программе реновации: на юго-востоке столицы в Кузьминках, квартале 116, корпусе 2, и на юго-западе в Конькове, кварталах 44–47, корпусе 12", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Отмечается, что новостройки на 593 квартиры расположились на площади более 49 тысяч квадратных метров. В зданиях была выполнена улучшенная отделка, также были проведены работы по подключению всех необходимых инженерных коммуникаций.

Уточняется, что здания возведены с учетом потребностей маломобильных граждан.

Кроме того, придомовая территория была благоустроена спортивными и детскими площадками, зоной отдыха. Также специалисты выполнили озеленение территории и разместили во дворах малые архитектурные формы.

Ранее электронные общественные обсуждения по проектам планировки территории в рамках программы реновации запустили в проекте "Активный гражданин". Так, с 18 мая высказать свое мнение смогут жители столичных районов Богородского, Перово и Соколиная Гора.