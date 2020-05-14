Бесплатные вебинары "НКО Лаб" пройдут в Москве в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько бесплатных вебинаров, которые проведут эксперты по деловым коммуникациям, пройдут в мае в рамках городской образовательной программы "НКО Лаб". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, вебинары пройдут для тех, кто работает в некоммерческих организациях города или интересуется их деятельностью.

"Тренинги проводятся еженедельно, все они посвящены полезным на практике вопросам, например юридическим основам или особенностям бухучета в НКО. С 2016 года, когда появился этот проект, прошло уже больше тысячи обучающих мероприятий", – рассказала Сергунина.

Новый блок "НКО Лаб" называется "Общаемся правильно: приемы и навыки эффективных коммуникаций".

14 мая зрителям узнают, как правильно выстроить общение с другими людьми и как использовать особенности своего эмоционального интеллекта.

19 мая пройдет вебинар "Мотивация словом: общение с коллегами во время удаленной работы".

21 мая зрителям расскажут, как общаться с партнерами и коллегами, чтобы быть услышанным.

Все вебинары будут начинаться в 16:00. Занятия организует коворкинг-центр НКО комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Для участия нужна регистрация на портале "Душевная Москва".

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