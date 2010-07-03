"Московскую весну a cappella" посетили 7,4 млн человек

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Итоги фестиваля "Московская весна a cappella" 14 мая подвел глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, конкурс акапельного пения посетили 7,4 миллиона человек.

На заседании президиума городского правительства Немерюк отметил, что в 2019 году фестиваль собрал на полмиллиона больше зрителей, чем годом ранее.

С 1 по 12 мая "Московская весна a cappella" проходила на площадках по всей столице, объединив 195 исполнителей и коллективов из 40 регионов России и 26 стран мира. В частности, выступать приезжали австрийцы, британцы, немцы, испанцы, китайцы, американцы, а также корейцы и турки.

В рамках фестиваля прозвучало 1,8 тысячи часов акапельного пения. А главной сценой стал парк "Зарядье". Там к зрителям вышли 100 коллективов-участников конкурса, а также члены жюри.

Кроме того, в дни фестиваля 290 тысяч человек прокатились на каруселях, десятки тысяч посетителей посмотрели мюзиклы и музыкальные спектакли. Также желающие поучаствовали в мастер-классах и посетили тематические лектории.

В честь Дня Победы участники фестиваля исполнили песню "Катюша" и другие песни военных лет. А на Тверской площади состоялось сразу девять праздничных концертов.

Имена победителей конкурса объявили 11 мая в "Зарядье". Гран-при разделили команды Six Appeal из США и Onair из Германии.

Cледующий большой городской фестиваль "Рыбная неделя в Москве" пройдет с 24 мая по 2 июня. Он станет пятым с начала года и охватит семь площадок. В будни они будут работать с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00.

Гости фестиваля смогут приобрести 100 видов рыбы и морепродуктов, привезенных со всей страны. Кроме того, 37 лучших столичных ресторанов приготовят блюда из даров моря.

На переходе от площади Революции к Манежной, как и в прошлом году, разместится "Рыбный рынок". Там же состоится аукцион для представителей малого и среднего бизнеса.

В программу фестиваля войдут кулинарные мастер-классы, гастрономические шоу, концерты, творческие уроки, спектакли и спортивные игры.

Гастрономический праздник поддержат 15 торговых сетей, 1 386 сетевых и порядка 500 несетевых магазинов. Они снизят цены на рыбу и морепродукты, проведут дегустации, расскажут о фестивальной программе.

Прошлый фестиваль "Рыбная неделя в Москве" посетили свыше двух миллионов человек, купивших более 144 тонн рыбы, 71 тысячу банок консервов и 5,5 тысячи устриц.

