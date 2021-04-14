На территории бывшей промзоны в Западном Дегунине построят крупный жилой квартал

Фото: портал мэра и правительства Москвы./Евгений Самарин

В Западном Дегунине построят крупный жилой квартал на месте бывшей промышленной зоны. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Согласно планам, в микрорайоне будут жить около 7 тысяч человек, будет создано 1 тысяча 224 рабочих места. Природные и озелененные территории займут 1,5 гектара – это в два раза больше, чем сейчас на данном участке", – уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь самого участка составляет 15,3 гектара, а разрешенная площадь постройки составляет 506,1 тысячи квадратных метров, включая нежилые помещения.

В новом микрорайоне появится школа на 900 учащихся и детский сад всего на 400 детей. Также на территории комплекса появится несколько парковок, вмещающих 1 тысячу 856 машиномест.

Ранее Москомэкспертиза утвердила проект строительства жилого комплекса в районе Западное Дегунино. Два отдельно стоящих корпуса возведут на земельном участке 75/77 на Дмитровском шоссе в Северном административном округе столицы. Запланированы работы по созданию подземной парковки и зоны отдыха на кровле стилобата, который соединит здания.