Москвичи, неправильно подавшие запрос на спецпропуск, получат уведомление на почту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители столицы, которые некорректно указали свои данные при подаче запроса на специальный пропуск, получат уведомление. Информация будет направлена на email, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "России 24".
По его словам, ошибки могут быть в данных паспорта, в адресе, неправильно указаном ИНН и так далее. "Если там указывался email, то граждане получат уведомления, что их цифровые пропуска недействительны", – уточнил Немерюк
Недавно мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. Помимо того, начиная с 15 апреля жители Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте должны получить цифровой пропуск.
У пассажиров метро со среды будут проверять цифровые пропуска
При оформлении заявки на пропуск можно использовать домен nedoma.mos.ru. Еще получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
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