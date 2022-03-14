Москва 24: Игорь Войстратенко подведет итоги работы Мосгосстройнадзора в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

15 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Итоги работы Мосгосстройнадзора в 2021 году и новые подходы в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в 2022 году". Перед журналистами выступит председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.