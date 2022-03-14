Москва онлайн покажет экскурсию в закрытые хранилища РГБ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по Российской государственной библиотеке. Экскурсовод Дарья Хадеева проведет по читальным залам и закрытым книгохранилищам, расскажет о генеральном алфавитном каталоге и пневмопочте. Вы узнаете об архитектуре и истории здания, внутренней жизни и работе библиотеки.

Российская государственная библиотека – крупнейшая в России и вторая по величине в мире. Она основана в 1862 году. В РГБ 36 читальных залов, в ее фондах хранится более 47 миллионов книг, документов и артефактов.

Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.