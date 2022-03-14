Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столичном департаменте транспорта прогнозируют заторы в Москве до 8 баллов. В связи с этим москвичей попросили пересесть на городской транспорт в вечерний час пик.

В основном движение осложнится в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Шелепихинского шоссе будет перекрыто с 18 марта этого года по 18 ноября 2024 года. Ограничение будет круглосуточно на участке от Шмитовского проезда до дома 1 по Шелепихинскому шоссе.