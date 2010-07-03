Памятный знак метростроевцам появится на северо-востоке Москвы

Памятный знак, посвященный метростроевцам, установят на фасаде первой шахты "Метростроя". Предложение об установке поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщает РИА Новости.
Шахта располагается на улице Русаковская, дом №13, на северо-востоке столицы. Она была заложена при строительстве Сокольнической линии метро.
Члены комиссии предложили не приурочивать установку к 85-летию строительной компании, а посвятить знак просто "Метрострою". На фасад шахты нанесут надписи и поместят мемориальную доску.
Ранее Сергей Собянин назвал архитектурными шедеврами станции Кольцевой линии метро. Мэр напомнил, что строительство ветки завершилось ровно 65 лет назад.
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