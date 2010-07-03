Памятный знак метростроевцам появится на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/В.Воронин

Памятный знак, посвященный метростроевцам, установят на фасаде первой шахты "Метростроя". Предложение об установке поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщает РИА Новости.

Шахта располагается на улице Русаковская, дом №13, на северо-востоке столицы. Она была заложена при строительстве Сокольнической линии метро.

Члены комиссии предложили не приурочивать установку к 85-летию строительной компании, а посвятить знак просто "Метрострою". На фасад шахты нанесут надписи и поместят мемориальную доску.

Ранее Сергей Собянин назвал архитектурными шедеврами станции Кольцевой линии метро. Мэр напомнил, что строительство ветки завершилось ровно 65 лет назад.