Возможность привлечения инвесторов к строительству СВХ не исключена – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти не исключают возможности привлечения инвесторов к строительству Северо-Восточной хорды, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Однако пока, по его словам, решений на этот счет не принято. Сейчас идет проектировка, освобождается территория, строительство ведется на городские средства, пояснил заммэра столицы."Если, спроектировав полноценную хорду, мы поймем, что нам не хватает средств, мы действительно будем пытаться привлечь инвесторов", – подчеркнул Хуснуллин. Он полагает, что к 2020–2021 годам все полностью достроят, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что новый участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе сдадут в 2018 году. Дорога готова уже на 75 процентов, все работы идут по графику. Трасса пройдет вдоль путей Октябрьской железной дороги и протянется примерно на пять километров. На участке появятся железнодорожный путепровод, мост через реку Лихоборка и семь эстакад. В каждом направлении дороги организуют три–четыре полосы движения.