Возможность привлечения инвесторов к строительству СВХ не исключена – Хуснуллин

14 марта 2018, 21:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти не исключают возможности привлечения инвесторов к строительству Северо-Восточной хорды, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Однако пока, по его словам, решений на этот счет не принято. Сейчас идет проектировка, освобождается территория, строительство ведется на городские средства, пояснил заммэра столицы."Если, спроектировав полноценную хорду, мы поймем, что нам не хватает средств, мы действительно будем пытаться привлечь инвесторов", – подчеркнул Хуснуллин. Он полагает, что к 2020–2021 годам все полностью достроят, передает Агентство "Москва".
Ранее стало известно, что новый участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе сдадут в 2018 году. Дорога готова уже на 75 процентов, все работы идут по графику. Трасса пройдет вдоль путей Октябрьской железной дороги и протянется примерно на пять километров. На участке появятся железнодорожный путепровод, мост через реку Лихоборка и семь эстакад. В каждом направлении дороги организуют три–четыре полосы движения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: