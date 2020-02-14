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Культура

16:42

В Третьяковке назвали фейком информацию о дезинфекции галереи из-за коронавируса

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Представители Государственной Третьяковской галереи рассказали, что не проводят дезинфекцию здания из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в учреждении запланированы стандартные работы. В них входит обработка помещений от грызунов и насекомых.

"Это фейк-ньюс. Те, кто опубликовал это, просто увидели данные на сайте госзакупок, где размещена информация о закупке работ по дезинфекции мышей, крыс, насекомых", – прокомментировали в пресс-службе Третьяковки.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в Третьяковской галерее проводят дезинфекцию в связи с коронавирусом.

За 2019 год культурное учреждение посетило почти 3 миллиона человек, что на 30% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка заболевания коронавирусом. В настоящий момент известно о 63,8 тысячи человек, которые заболели пневмонией нового типа. 6,7 тысячи человек выписались из больниц, в то время как 1380 человек стали жертвами COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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