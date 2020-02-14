Посетители "Острова Мечты" познакомятся с Hello Kitty и ее друзьями

Фото: пресс-служба "Острова Мечты"
В парке "Остров мечты" в тематической зоне Hello Kitty гости смогут посмотреть японизированное музыкальное шоу. Также там будет находиться салон красоты Hello Kitty, кафе со сладостями и аттракцион "Сладкий танец", сообщает пресс-служба "Острова мечты".
"В тематической зоне Hello Kitty можно будет познакомиться не только с главной героиней, но и с ее друзьями My Melody и Dear Daniel. Все три героя выступят перед гостями тематического парка на сцене сказочного замка в японизированном шоу Hello Kitty Live Show – Lucky Happy Party, где исполнят танцевальные и музыкальные композиции на русском языке", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что длительность выступления составит 25 минут. Шоу будет проходить с понедельника по четверг по четыре раза в день и по шесть раз в день с субботы по воскресенье.
В каждой тематической зоне посетителей будут встречать соответствующие им герои. По замыслу авторов проекта, в тематическом парке регулярно будут проходить 9 встреч с героями из комиксов, детских книг и анимационных фильмов. Речь идет о возможности сфотографироваться и пообщаться с Черепашками-ниндзя, знаменитой Hello Kitty и гонщиками Машей и Максимом.
"Остров мечты" – первый парк развлечений мирового уровня в России. Новый центр притяжения столицы возводится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров. Открыть его планируют 29 февраля.
Ранее сообщалось, что столичные власти могут санкционировать запуск отдельных транспортных маршрутов к парку развлечений. Изменения в инфраструктуру на данном участке внесли, но, по мнению Сергея Собянина, ситуация "сама по себе непростая".
Названа стоимость билетов в парк "Остров мечты"
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