Украденный в столице редкий канализационный люк выставили на торги

Совпадение это или нет, но на онлайн-площадке для аукционов появился лот с пропавшим у Тимирязевской академии раритетным канализационным люком. Его ценность совсем не в металле – это редкая вещь, настоящая достопримечательность района. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.