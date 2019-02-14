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11:24

Москвичам предложили выбрать название квеста в "Доме на Брестской"

город технологии

11:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать название архитектурного квеста для учеников начальных классов, который пройдет в мае в "Доме на Брестской". Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Среди предложенных вариантов – "Дневник архитектора", "Загадки градостроителя", "Тайны зодчего", "Азбука архитектуры" и "АрхиШифр", говорится на сайте Стройкомплекса. Каждое задание квеста будет связано с интерактивной картой города площадью 178 квадратных метров.

Участники будут передвигаться по маршруту при помощи записей архитектора. Во время квеста интерактивная карта превратится в собрание архитектурных символов и артефактов, которые помогут разгадывать загадки.

Ранее сообщалось, что на интерактивной карте Москвы в "Доме на Брестской" появились 50 необычных архитектурных объектов города. Левкин отметил, что карту дополнили новым электронным слоем по результатам голосования на портале "Активный гражданин". Всего в голосовании участвовали примерно 200 тысяч горожан.

город технологии

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