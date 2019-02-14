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07:56

Площадь Академика Доллежаля и территорию у метро "Красносельская" благоустроят

город благоустройство

07:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь Академика Доллежаля и территорию у станции столичного метрополитена "Красносельская" планируют благоустроить до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Территорию, прилегающую к Научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники имени Доллежаля, благоустроят до конца года. Работы пройдут на площади Академика Доллежаля, а также на улицах Лобачика и Верхняя Красносельская", – говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Как уточняется, работы приурочены к 120-летию со дня рождения академика.

Площадь вымостят гранитными плитами с изображением атома. У главного входа в институт планируют установить памятник конструктору.

Дорожное покрытие обновят, а также расширят тротуары на улицах Лобачика и Верхняя Красносельская. Для пешеходов обустроят пандусы, а по дороге к институту появится сквер.

Ранее сообщалось, что территорию рядом со станцией метро "Некрасовка" благоустроят уже в этом году. Площадь благоустройства составит 45 гектаров. В итоге на месте пустырей у домов 25 и 31 на Рождественской улице появятся прогулочная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, детскими и спортивными площадками.

город благоустройство

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