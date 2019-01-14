Новый регулируемый пешеходный переход появился на Балаклавском проспекте

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На Балаклавском проспекте в столице появился регулируемый пешеходный переход, говорится на портале "Московский транспорт".

С просьбой об установке светофора в районе дома №7 в Центр организации дорожного движения обратились жители района Чертаново Северное.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Москве перенастроили работу светофоров на 212 пешеходных переходах. Эти меры сократили суммарное время ожидания пешеходов на 900 часов в сутки.

Светофоры со светящимися опорами появились на 11 площадках в Москве в декабре. Всего за 2018 год подсветка светофоров появилась на 59 адресах. Ее особенность в том, что она привлекает внимание водителей издалека, а также видна при осадках и тумане. Кроме того, прикрепленные к опоре светодиодные ленты, позволяют сократить число аварий.