Особняк Морозовой на Смоленском бульваре отреставрировали

На Садовом кольце по соседству с высотным зданием МИД завершили реставрацию фасадов особняка Маргариты Морозовой. Зданию вернули исторический облик, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Работы проводились в 2017-2018 годах. До начала реставрации состояние фасадов было удовлетворительным, но наблюдались многочисленные протечки, подтеки, отслоения штукатурки. Местами не хватало лепного декора, указывает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Последний раз здание ремонтировали в конце 1980-х годов, когда его хотели отдать для нужд президиума Верховного совета СССР.

Реставраторы очистили от грязи и следов предыдущих ремонтов колонны портика и сам портал главного входа в дом. Установлен первоначально утраченный лепной гипсовый декор мезонина в виде голов львов. В конце стены фасадов и элементы декора были выкрашены в соответствии с согласованным колористическим решением.

В 2018 году в Москве отреставрировали 215 исторических объектов. Масштабная реставрационная программа стартовала в столице в 2010 году. За это время в порядок привели более тысячи памятников истории и культуры. В прошлом году список объектов культурного наследия регионального значения пополнился 81 объектом. В частности, туда добавили общежитие Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, деревянный домик купца Виноградова, доходные дома на 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, дача Смирновых в Сокольниках.

Ранее сообщалось, что все восемь корпусов Яузской больницы отреставрируют к 2020 году. Раньше часть корпусов входили в усадебный ансамбль рода Баташевых, построенный по приказу купца и владельца выксунских чугунных и тульских самоварных заводов Ивана Баташева.