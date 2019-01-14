Искупаться на Крещение в Москве можно в 60 прорубях

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Для купания на Крещение в столице организуют 63 площадки, сообщает Агентство "Москва".

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности пояснили, что сейчас идет подготовка 63 прорубей, при этом количество мест для крещенских купаний еще может измениться.

Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Площадки оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Предусмотрены раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Будут работать пункты горячего питания и временной торговли.

Ранее москвичам напомнили, что окунаться на Крещение нужно только в специально оборудованной проруби около спасательных станций, а также рекомендовали взять с собой шерстяные носки.

Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки.

В проруби нужно находиться не более минуты, чтобы не переохладиться. После купания рекомендуется растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.