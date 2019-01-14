На улице Удальцова ограничили движение до конца года из-за строительства БКЛ

Движение транспорта ограничили на участке улицы Удальцова до 31 декабря. Там ведется строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки.
Временно нельзя проехать по двум полосам на участке от пересечения улицы Удальцова с проспектом Вернадского до дома 65а по улице Удальцова.
Южный участок БКЛ строится с апреля 2017 года. Между станциями метро "Проспект Вернадского" и "Каховская" появятся три новые станции – "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".
Фото: информационный центр транспортного комплекса Москвы
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что работы по продлению Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново могут начать в 2022–2023 годы.
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