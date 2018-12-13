13 декабря, 15:21
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Газораспределительную сеть построят между Боровским шоссе и Киевским направлением МЖД. Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).
Проект позволит завершить газификацию поселка Толстопальцево и прилегающих к нему садовых товариществ, в том числе садовых некоммерческих товариществ (СНТ).
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, общая протяженность газораспределительной сети составит 48,8 километра. Она будет трассироваться от точки подключения в районе существующего газорегуляторного пункта (ГРП) "Внуково завод – 400" и далее вдоль Боровского шоссе, через Ульяновский лесопарк.
Для понижения давления в системе и автоматического регулирования газоснабжения запланировано размещение двух блочных ГРП и трех ГРП шкафного типа. Отмечается, что все работы будут выполнены за счет внебюджетных средств.
В феврале 2018 года Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона. В нем улучшение инфраструктуры дачных поселков стало одним из шести приоритетов. Мэр отметил, что многие проблемы дачников можно решить только с помощью усилий властей.
В документе закрепят проведение мероприятий по улучшению обеспечения дачников и садоводов газом, водой, электроэнергией, сетями связи и интернетом. Там же отразят работы по повышению качества и доступности медобслуживания и развитию транспортной инфраструктуры. Уделят внимание и благоустройству территорий СНТ, включая создание детских площадок, а также организацию вывоза мусора.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: