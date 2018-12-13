Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Газораспределительную сеть построят между Боровским шоссе и Киевским направлением МЖД. Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).

Проект позволит завершить газификацию поселка Толстопальцево и прилегающих к нему садовых товариществ, в том числе садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, общая протяженность газораспределительной сети составит 48,8 километра. Она будет трассироваться от точки подключения в районе существующего газорегуляторного пункта (ГРП) "Внуково завод – 400" и далее вдоль Боровского шоссе, через Ульяновский лесопарк.

Для понижения давления в системе и автоматического регулирования газоснабжения запланировано размещение двух блочных ГРП и трех ГРП шкафного типа. Отмечается, что все работы будут выполнены за счет внебюджетных средств.

В феврале 2018 года Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона. В нем улучшение инфраструктуры дачных поселков стало одним из шести приоритетов. Мэр отметил, что многие проблемы дачников можно решить только с помощью усилий властей.

В документе закрепят проведение мероприятий по улучшению обеспечения дачников и садоводов газом, водой, электроэнергией, сетями связи и интернетом. Там же отразят работы по повышению качества и доступности медобслуживания и развитию транспортной инфраструктуры. Уделят внимание и благоустройству территорий СНТ, включая создание детских площадок, а также организацию вывоза мусора.