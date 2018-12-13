ГЗК одобрила проект квартала реновации в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории микрорайона в районе Люблино. В программу реновации включено 15 жилых домов.

Проектируемая территория площадью 15,3 гектара граничит с улицами Люблинская, Краснодонская и Верхние Поля. Там планируется построить 196,8 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 112,4 тысячи квадратных метров жилья.

Также в микрорайоне откроют детский сад на 200 мест и детскую школу искусств, которая появится на месте запланированного к сносу здания ДМШ имени Глазунова (улица Верхние Поля, дом №11, корпус 2).

На первых этажах жилых домов и в пристроенных помещениях расположатся магазины и объекты бытового обслуживания. Для автомобилей предусмотрены подземные паркинги, отдельно стоящий многоуровневый гараж на 700 мест и плоскостные автостоянки.

Строительство будет вестись на стартовой площадке (улица Краснодонская, владение 46/1) и на месте сносимых зданий. Остальную застройку микрорайона сохранят.

Рядом с жилым кварталом установят детские и спортивные площадки, площадки для отдыха. На прилегающей территории разобьют газоны и цветники.

Проект планировки квартала реновации направят на публичные слушания.