Памятник ликвидаторам чернобыльской аварии открыли в Москве

Фото:ТАСС/Федор Савинцев
Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции открыли в столице на Поклонной горе в среду, 13 декабря.
Монумент расположен на пересечении Аллеи ветеранов войны и труда с Аллеей Мира. Памятник возвели по проекту академика Российской академии художеств Андрея Ковальчука, сообщает Агентство "Москва".
"Мы сегодня вспоминаем людей, которые совершили беспримерный подвиг. Они ценой собственной жизни спасли нас и многие поколения. Это один из самых важных монументов, которые находятся Поклонной горе – на месте, которое дорого каждому москвичу и каждому россиянину", – сказал заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников во время церемонии открытия.
Строительство памятника началось еще два года назад. Он выполнен в виде стены в три четверти круга – отсутствующая четверть символизирует разрушенный взрывом реактор. В середине находится скульптура "Атом", а в стенах – силуэты чернобыльцев.
Глобальная катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Мощный взрыв прогремел на одном из турбогенераторов во время испытаний, в результате чего в окружающую среду была выброшена крупная доза радиоактивных веществ. В ликвидации последствий участвовали примерно 600 тысяч человек. Вокруг разрушенного четвертого энергоблока соорудили бетонное укрытие.
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