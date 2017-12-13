Здание Центрального госархива отремонтируют

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Здание Центрального государственного архива Москвы отремонтируют, сообщает Агентство "Москва".

Архив находится на юго-западе столицы по адресу: улица Профсоюзная, дом 80.

Во время ремонта стены с третьего по 16-й этажи облицуют керамогранитными плитами, а на балконах установят металлические ограждения. Также отремонтируют стены цоколя, заменят оконные блоки и входные двери.

Ступени входной группы облицуют натуральным камнем. Также на входе в здание установят поручни из нержавеющей стали и заменят покрытие козырька.

Хранилище создали в 2013 году и сейчас там шесть подразделений: для научно-технической документации Москвы, для электронных и аудиовизуальных документов города, для документов до 1917 года, для документов после 1917 года, для личных собраний Москвы и документов общественно-политической истории столицы.

В прошлом году в столице ремонтировали и реставрировали 724 объекта культурного наследия, работы на 159 из них уже завершены. В этом году ремонтно-реставрационные работы проводят на 768 объектах. В списке здание бывшего кинотеатра "Колизей" на Чистопрудном бульваре, жилой дом Наркомфина и здание Политехнического музея и другие.

Особое внимание уделяют ВДНХ. В этом году работы ведутся на 29 объектах. Реставрируют павильоны "Земледелие", "Здравоохранение", "Физика", "Космос", "Кролиководство", Центральный павильон, Главный и Северный входы.