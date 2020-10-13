В Шереметьево усилят контроль за соблюдением масочного режима

20:13
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В столичном аэропорту Шереметьево усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости.
В министерстве транспорта Московской области подчеркнули, что данное решение напрямую соответствует поручению главы региона Андрея Воробьева.
"По поручению губернатора региона Андрея Воробьева необходимо обеспечить ношение масок всеми пассажирами без исключения. К контролю за соблюдением масочного режима в аэропорту Шереметьево подключат 200 волонтеров", – заявил руководитель ведомства Игорь Тресков.
Как ожидается, волонтеры будут напоминать пассажирам о необходимости соблюдать масочный режим и придерживаться безопасной дистанции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что контроль за масочным режимом в общественном транспорте и такси необходимо усилить. По словам главы региона, за последние дни граждане стали менее внимательно относиться к данному требованию.
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