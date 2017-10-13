Всероссийское общество охраны природы проверило воздух на границах МНПЗ

Фото: Дмитрий Горенберг

Эксперты "Всероссийского общества охраны природы" (ВООП) с помощью мобильной экологической лаборатории "Мосэкомониторинга" провели публичную инспекцию на территории санитарно-защитной зоны (ССЗ) Московского НПЗ в Капотне. Эксперты отобрали пробы в контрольных точках ССЗ, а затем проверили работу стационарных пунктов автоматизированного контроля загазованности воздуха, расположенных в жилой зоне.

"По результатам анализа мы не видим показателей, которые бы даже приближались к границам нормативов предельно допустимых концентраций", – сообщил исполняющий обязанности председателя центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Независимые экологи проводят проверку крупных промышленных предприятий восточных районов Москвы и Московской области для выявления источника неприятного запаха, который беспокоил жителей Балашихи.

"Вероятность того, что отсюда что-то доходит до Балашихи или Реутова, скажем так, очень небольшая", – в итоге поверки заключил Элмурод Расулмухамедов.

Эко-контроль

Эксперты отметили, что контроль за влияния производства на атмосферный воздух организован на МНПЗ на высоком уровне.

За состоянием воздуха вне границ ССЗ следят стационарные пункты контроля загазованности, расположенные по периметру МНПЗ. Данные с этих пунктов обновляются каждые 20 минут и передаются в "Мосэкомониторинг". Если эти фиксируется превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, то мобильная лаборатория может максимально быстро определить источник загрязнения.

Фото: Дмитрий Горенберг

На территории и предприятия и в границах ССЗ мониторинг осуществляется независимой и собственной лабораториями. Любой желающий может увидеть показатели тестов воздуха на сайте МНПЗ или на экоинформере, расположенном на въезде на завод.

Открытый завод



Московский НПЗ активно содействует работе надзорных органов и общественных организаций в области экологического мониторинга. Как сообщалось ранее предприятие передало в дар Министерству экологии и природопользования Московской области новую мобильную лабораторию экологического мониторинга.

Также завод с публичной инспекцией посетила делегация общественных экспертов, экологов и СМИ Москвы и Подмосковья.

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