Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сайт колеса обозрения "Солнце Москвы" заработает в ближайшие дни, в настоящее время приобрести билеты на конец сентября можно только в кассах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на контактный центр аттракциона.

Уточняется, что аттракцион работает в ограниченном режиме, а 27 сентября является ближайшей свободной датой для посещения.

"Вы можете купить билеты у нас в кассах при посещении, либо можно будет оформить их у нас на сайте, но там сейчас ведутся технические работы, поэтому билеты можно будет купить чуть позже. Сайт заработает в течение ближайших дней", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что дирекция колеса обозрения "Солнце Москвы" решила изменить способ продажи билетов. Отмечалось, что это решение временное, оно необходимо для повышения качества обслуживания гостей. Когда поток посетителей нормализуется, аттракцион вернется к прежней схеме продажи билетов.

До этого руководство колеса обозрения решило перераспределить посетителей на другие дни. Это призвано повысить комфорт и безопасность аттракциона на фоне большого наплыва желающих на нем прокатиться. В воскресенье "Солнце Москвы" возобновило работу в ограниченном режиме.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 сентября открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

