Роспотребнадзор приостановил работу двух хостелов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Деятельность двух хостелов в столице приостановили из-за санитарно-эпидемиологических нарушений. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Москве.
Организации расположены в доме 46 по улице Малой Грузинской и в доме 8 по Шмитовскому проезду.
Решение приняли после внеплановых выездов. В результате проверок оказалось, что оба хостела находятся в помещениях цокольных этажей жилых зданий, что противоречит санитарному законодательству. Кроме того, в организациях не проводился контроль за камерной дезинфекцией мягкого инвентаря. Помещения хостелов также не соответствуют гигиеническим нормам.
Специалисты ведомства обнаружили грязное белье, которое работники хранили в открытых пакетах. Во время проверки в помещениях не было специальных дезинфицирующих средств для уборки. Также сотрудники хостелов не проходили регулярные медосмотры.
Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора направили все документы в Пресненский районный суд для решения о приостановлении работы заведений на срок до 90 дней.
Ранее сообщалось, что в Москве опечатали два хостела из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они расположены в доме 15 на Заводском проезде и в доме 68/7 на Нижней Первомайской улице. Все материалы дела направили в Измайловский районный суд.
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