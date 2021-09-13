Москва онлайн покажет выступление Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"

14 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть показательное выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, которое пройдет в рамках фестиваля "Конные традиции России" на ВДНХ.

Посетить фестиваль можно будет с 14 по 19 сентября. Гости познакомятся со знаменитыми отечественными породами лошадей, примут участие в мастер-классах по уходу за животными и увидят, как опытные всадники держатся в седле.

Фестиваль даст старт мероприятиям на выводном кругу. Во времена ВСХВ в павильоне № 40 демонстрировались породы лошадей местного значения, в 41-м – верховые, в 43-м – рысистые и тяжеловозные. Между помещениями располагался выводной круг, то есть специальное поле для демонстрации животных.

Смотрите прямую трансляцию 14 сентября в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.