Музыкальный фестиваль "Душевная осень" пройдет 14 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Международный музыкальный фестиваль "Душевная осень" пройдет в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 14 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" приглашает на международный музыкальный фестиваль "Душевная осень". Десятки исполнителей из Москвы и регионов, а также специальные гости из Германии исполнят композиции в жанре шансона", – говорится в сообщении.
В субботу для гостей мероприятия выступят Юрий Магомаев, Ирина Летина, группа "Элитконцерт". А также зрители познакомятся с творчеством дипломанта международного фестиваля эстрадной песни "Славянский базар" Германом Грачом.
На территории фестиваля оборудуют две фотозоны, в которых можно будет сфотографироваться с артистами и взять автограф. Для юных гостей организуют мастер-классы по рисованию, лепке и декоративно-прикладному искусству.
Предстоящие выходные богаты на мероприятия. Помимо музыкального фестиваля, москвичи смогут посетить фестиваль циркового искусства. Зрителям покажут уникальные трюки и голографическое шоу, а также проведут мастер-классы.
В субботу на улицы города выйдут коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт". Будут показаны современная спецтехника и ретромашины. Все это в рамках парада городской техники.
В этот же день на Воробьевых горах пройдет парад московского студенчества. В параде примут участие 30 тысяч студентов из 50 вузов столицы. Торжественная часть продолжится шествием колонн первокурсников.
В воскресенье, 15 сентября, состоится осенний велофестиваль. В нем примут участие 30 тысяч человек. Присоединиться к заезду могут взрослые и дети старше трех лет в сопровождении родителей. Протяженность дистанции составит 24 километра.
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