Новый корпус общежития консерватории Чайковского открылся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый корпус общежития Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского открылся в Москве. Здание на улице Малая Грузинская является первым из трех в составе будущего студенческого комплекса.

"Будет три таких корпуса. Проектом предусмотрено не только 900 мест для проживания, но также более 60 аудиторий для занятий, бассейн. Очень важно, что эта территория сильно выиграет – старое здание сносится, здесь будет парковая зона, красивые здания", – сказал на церемонии открытия министр культуры РФ Владимир Мединский

В составе будущего студенческого комплекса предусмотрены репетиционные комнаты, киноконцертный и актовый залы на 150 и 200 мест, спортивный и медицинский блоки, а также столовая на 40 мест. В двух подземных уровнях разместится паркинг.

Комплекс для студентов на Малой Грузинской улице строят на месте двух пятиэтажных корпусов старого общежития и здания спортивного клуба.

Ранее сообщалось, что в общежитиях появятся специально оборудованные зоны с инструментами, где студенты смогут заниматься подготовкой к занятиям, экзаменам и отчетным концертам. Ведутся переговоры с попечительским советом об оснащении инструментами комнат.

Также в настоящий момент идут работы по реставрации залов самой консерватории. Все работы планируется завершить в 2020 году. В 2017 году закончилась реставрация Рахманиновского зала. Работы по его реставрации входили в этап, называемый реконструкции с реставрацией третьего учебного корпуса на Большой Никитской.