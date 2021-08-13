Мосгорпарк назвал лучшие уединенные места для пикников в столице

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сад имени Баумана, парк "Красная Пресня" и усадьба Воронцово вошли в число лучших уединенных мест для пикников в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

"В теплое время в парке "Красная Пресня" и зоне отдыха "Красногвардейские пруды" можно уютно и продуктивно провести время. В центральной части Сада имени Баумана можно отдохнуть и пообщаться в тишине среди деревьев, а в усадьбе Воронцово пикник можно устроить на центральной и малой полянах, а также по берегам прудов", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты также выделили в качестве лучших уединенных мест для пикника зоны парка "Кузьминки", Измайловского парка, ландшафтного парка "Митино", детского парка имени Прямикова, парка у прудов "Радуга", сквера по Олонецкому проезду и Лианозовского парка.

В апреле этого года в Измайловском парке и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" были обнаружены краснокнижные дятлы. Весной птицы создают пары, громко кричат и стучат по дереву. Их дупла вытянутой формы располагаются в толстых осинах, соснах, елях или липах.