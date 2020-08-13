На реконструкцию Камерной сцены Большого театра выделят 7,5 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 7,48 миллиарда рублей на реконструкцию Камерной сцены Большого театра. Об этом сообщается на сайте правительства.

Из документа следует, что в рамках реконструкции будет воссоздан исторический облик здания, укреплены несущие конструкции. В восстановленных помещениях появится сцена с современным оборудованием, а также новый зал на 500 мест.

В действующем сейчас зале разместят кабинеты для репетиций. Благодаря работам Камерная сцена будет приспособлена для современного использования. В первую очередь ее адаптируют для маломобильных граждан.

На объекте выполнят первоочередные противоаварийные мероприятия. Строительные работы начнутся в 2022 году, закончить их обещают в 2024 году.

В марте этого года департамент градостроительной политики совместно с Мосгорнаследием согласовали эскизный проект Камерной сцены, были объявлены закупочные процедуры на проведение технологического и ценового аудита проектных решений. В следующем году специалисты намерены закончить проектирование плана работы на объекте.

Ранее сообщалось, что реконструкцию театра "Сатирикон" завершат в следующем году. У здания будет новый фасад, а также расширится зрительная часть. Благодаря реконструкции сделают пристройку, которая будет состоять из зала для шоу-программ и малого театрального зала. Кроме того, предусмотрят административно-выставочную зону.

