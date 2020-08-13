Закончены строительные работы в новом здании автовокзала "Щелковский"

11:18
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Окончены строительно-монтажные работы в новом здании автовокзала "Щелковский". Он находится на востоке Москвы, заявили представители комитета государственного строительного надзора столицы.
"Мосгосстройнадзор ведет проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ. В случае выявления нарушений застройщику выдадут замечания, после их устранения будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Данный объект строят на Щелковском шоссе за счет инвестора, добавили в Мосгосстройнадзоре.
Закончить полностью строительство многофункционального центра с автовокзалом в составе ТПУ "Щелковский" планируют до конца этого года.
Многофункциональный центр появится на месте Щелковского автовокзала. Здание общей площадью 137,7 тысячи квадратных метров получит пять подземных, шесть наземных этажей и один технический.
В результате этот автовокзал сможет обслуживать до 1,6 тысячи рейсов в сутки, включая межрегиональные и международные. Отправляться пригородные и внутриобластные рейсы начнут с прилегающей к зданию территории, выход к автобусам оборудуют с первого этажа.
Москвичам и гостям столицы будут доступны торговые павильоны, включая продуктовый супермаркет, кинотеатр на 500 человек, кафе, а также рестораны. Планируется, что ежедневная проходимость комплекса составит свыше 100 тысяч человек.
Ранее говорилось, что на территории ТПУ "Ховрино" появится перехватывающая парковка. Ее построят в современном стиле, фасады оформят панелями разных цветов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: