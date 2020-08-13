Закончены строительные работы в новом здании автовокзала "Щелковский"

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Окончены строительно-монтажные работы в новом здании автовокзала "Щелковский". Он находится на востоке Москвы, заявили представители комитета государственного строительного надзора столицы.

"Мосгосстройнадзор ведет проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ. В случае выявления нарушений застройщику выдадут замечания, после их устранения будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный объект строят на Щелковском шоссе за счет инвестора, добавили в Мосгосстройнадзоре.

Закончить полностью строительство многофункционального центра с автовокзалом в составе ТПУ "Щелковский" планируют до конца этого года.

Многофункциональный центр появится на месте Щелковского автовокзала. Здание общей площадью 137,7 тысячи квадратных метров получит пять подземных, шесть наземных этажей и один технический.

В результате этот автовокзал сможет обслуживать до 1,6 тысячи рейсов в сутки, включая межрегиональные и международные. Отправляться пригородные и внутриобластные рейсы начнут с прилегающей к зданию территории, выход к автобусам оборудуют с первого этажа.

Москвичам и гостям столицы будут доступны торговые павильоны, включая продуктовый супермаркет, кинотеатр на 500 человек, кафе, а также рестораны. Планируется, что ежедневная проходимость комплекса составит свыше 100 тысяч человек.

Ранее говорилось, что на территории ТПУ "Ховрино" появится перехватывающая парковка. Ее построят в современном стиле, фасады оформят панелями разных цветов.