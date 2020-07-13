Проходка двухпутного тоннеля между станциями "Кунцевская" и "Давыдково" БКЛ завершена

13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты завершили проходку двухпутного тоннеля между станциями "Кунцевская" и "Давыдково" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, с помощью 10-метрового тоннелепроходческого комплекса "Надежда" за 4,5 месяца было пройдено более 1,3 тысячи двухпутного тоннеля с опережением графика.
"Тоннелепроходческий комплекс Herrenkneht S-782 "Надежда" прошел в зоне жилой застройки, а также в зоне влияния под железнодорожными путями Смоленского направления РЖД и МЦД в районе станции Кунцево-1", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, далее без демонтажа щит будет перемещен по лотку станции "Давыдково", откуда он проложит еще около 1,5 километра двухпутного тоннеля до переходной камеры, которая находится перед станцией "Аминьевское шоссе".
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии метро.
Планируется, что Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент. Кроме того, пассажиропоток снизится на 15–18 процентов на Калужско-Рижской линии, а также на 17 процентов – на Таганско-Краснопресненской линии.
Как отметил Ликсутов, БКЛ станет самой протяженной линией московского метро. В общей сложности она будет включать в себя 70 километров путей и 31 станцию.
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