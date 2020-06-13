Бирюков рассказал о сезонных работах по обследованию зеленых насаждений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обследованию зеленых насаждений в столице, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что на 130 площадках проведут мониторинг более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников.
"Специалисты тщательно измерят их параметры: высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, а также проведут обследование, а именно: оценят жизнеспособность, декоративные качества, посмотрят наличие болезней, вредителей и механических повреждений", – заявил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что по результатам работ каждому насаждению будет присвоен порядковый номер. Кроме того, итоги обследования будут записаны в специальных паспортах и ведомостях, а также на карт-плане.
"Также ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения", – сообщил Бирюков.
Он заявил, что результаты мониторинга будут подвергнуты скрупулезному анализу. Бирюков напомнил, что обследование проводится ежегодно для понимания состояния столичного зеленого фонда.
Ранее заммэра сообщил, что цветники общей площадью около 500 тысяч квадратных метров украсят Москву этим летом. Всего к сезону, по словам Бирюкова, было подготовлено более 52 миллионов цветов.
"Это наш город": Москву украсят более 52 миллионов цветов
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