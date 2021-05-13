Москва онлайн покажет, как художники расписывают стены в музее Булгакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

14 мая в Доме-музее Михаила Булгакова в честь 130-летия со дня рождения писателя откроется выставка "Парадная № 6". В рамках проекта уличные художники распишут стены знаменитого подъезда № 6. Зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за рождением шедевров в прямом эфире. Корреспондент пообщается с художниками и куратором выставки.

Мероприятие также приурочено к акции "Ночь музеев". Смотрите трансляцию 14 мая в 20:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.