Метрополитен опроверг данные о лидерстве по объему засекреченных закупок

Московский метрополитен в 2018 году не провел ни одной засекреченной закупки, заявили в пресс-службе столичной подземки.
Там отметили, что все процедуры в рамках закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проходили открыто, а вся информация о них размещалась в единой информационной системе.
В столичном метрополитене уточнили, что в документе, на который ссылаются СМИ, приведена общая сумма всех заключенных в 2018 году контрактов, а не закупок. Часть данных по ним представляет сведения ограниченного доступа.
Ранее СМИ сообщили, что согласно отчету Минфина РФ совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по закону №44-ФЗ составила в 2018 году 2,4 триллиона рублей. Крупнейшими заказчиками стали "Роскосмос", управление дорожно-мостового строительства и Московский метрополитен.
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