Москва онлайн покажет, как фонтан "Дружба народов" промывают после зимы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

14 апреля зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за промывкой фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. Этот и другие фонтаны на территории парка промоют в рамках подготовки к открытию сезона.

Заммэра Москвы Петр Бирюков в беседе с журналистами сказал, что фонтаны промываются исключительно вручную, потому что они являются сложными архитектурно-художественными сооружениями с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов.

По словам заммэра, подготовка фонтанов к открытию также включает в себя проверку технического состояния: специалисты исследуют гидравлику, насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы.

Смотрите прямую трансляцию 14 апреля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.